Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча четвертьфинала ЧМ-2026 против Испании.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Мы рады выйти в четвертьфинал, в матч высокого уровня. Думаю, это здорово для нашей страны, ведь мы уже не "золотое поколение" 2018 года, но у нас хорошая команда. Мы показали это в матчах против Сенегала и США.

Испания — мой второй дом. Я бы не сказал, что чувствую себя наполовину испанцем, но это почти так; у меня двое детей с испанскими паспортами. Это отличный матч, и я получу от него удовольствие. Надеюсь, для нас всё закончится хорошо, но если нет — я всегда желаю Испании всего наилучшего.

Это команда, которую нужно обыграть. Мы должны хорошо обороняться, быть очень опасными в атаке, пытаться забивать на контратаках. В атаке — Ламин и Микель, в полузащите — Педри и Родри… В конечном счёте, это очень талантливая команда, и не только в стартовом составе. Все они — фантастические игроки, и теперь нам нужно поверить в то, что мы можем их обыграть, и попытаться это сделать», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде.