Аргентинский нападающий футбольного клуба «Велес Сарсфилд» Бенхамин Бош перебирается в Российскую Премьер-Лигу, где продолжит свою профессиональную карьеру.
Форвард заключил официальное соглашение с «Оренбургом» — сделка оформлена в формате аренды до завершения сезона-2026/2027 и предусматривает опцию последующего выкупа прав на игрока.
Стоит напомнить, что по результатам прошлого розыгрыша чемпионата России оренбургский коллектив финишировал на двенадцатой строчке в итоговой турнирной таблице, благодаря чему сумел успешно сохранить за собой место в элитном дивизионе страны.