Стоит напомнить, что по результатам прошлого розыгрыша чемпионата России оренбургский коллектив финишировал на двенадцатой строчке в итоговой турнирной таблице, благодаря чему сумел успешно сохранить за собой место в элитном дивизионе страны.

Форвард заключил официальное соглашение с «Оренбургом» — сделка оформлена в формате аренды до завершения сезона-2026/2027 и предусматривает опцию последующего выкупа прав на игрока.

Аргентинский нападающий футбольного клуба «Велес Сарсфилд» Бенхамин Бош перебирается в Российскую Премьер-Лигу, где продолжит свою профессиональную карьеру.

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