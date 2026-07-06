Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал ранний вылет национальной команды с чемпионата мира 2026 года, раскритиковав решения тренерского штаба во главе с Карло Анчелотти.

Бывший форвард признался, что уважает итальянского специалиста и по-прежнему считает его одним из сильнейших тренеров современности. Однако, по мнению Роналдо, именно ряд просчётов наставника во многом предопределил неудачное выступление «селесао» на мировом первенстве.

«Этой сборной нужен был нападающий, который мог что-то сделать в атаке. Ответственность на себя должен взять и Винисиус Жуниор. На этом турнире он не оправдал ожиданий», — сказал Роналдо Le Parisien.

Напомним, на стадии 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии уступила Норвегии со счётом 1:2, завершив борьбу за главный трофей турнира.