Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа отреагировал на поражение от Англии (2:3) и вылет с ЧМ-2026.

Гильермо Очоа globallookpress.com

После финального свистка 40-летний вратарь не смог скрыть своих эмоций. Находясь на скамейке запасных, ветеран расплакался, осознавая, что этот матч стал для него последним в составе национальной команды.

Мексиканцы уступили англичанам со счётом 2:3 и завершили выступление на домашнем мировом первенстве. Несмотря на вылет, Очоа вписал своё имя в историю футбола, став первым голкипером, принявшим участие сразу в шести чемпионатах мира.

Англия после победы над Мексикой в 1/4 финала сыграет с Норвегией.