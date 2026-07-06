Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Испании.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Испания — Португалия. Очень интересная игра. Две команды, которые заслуживают быть как минимум в полуфинале, а то и в финале, но, к сожалению, одна из них вылетит.

Сразу говорю, буду болеть за Испанию, но может быть ничейный результат, ничейный результат или в один мяч кто-то выиграет. Скорее всего, так», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Матч между сборными Португалии и Испании стартовал в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.