Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Мексики получился насыщенным на яркие события.

Гарри Кейн globallookpress.com

На 60-й минуте Гарри Кейн уверенно реализовал пенальти, увеличив преимущество англичан до двух мячей — 3:1. Однако вскоре капитан сборной Англии оказался в центре внимания уже по другой причине. Именно после его нарушения правил в собственной штрафной арбитр назначил 11-метровый удар в пользу мексиканцев, который безошибочно исполнил Рауль Хименес, сократив разрыв в счёте до минимума — 3:2.

По информации Opta, с момента начала ведения подобной статистики на чемпионатах мира в 1966 году ещё не было случаев, когда один и тот же футболист в течение одного матча сначала реализовывал пенальти, а затем становился виновником назначения одиннадцатиметрового в ворота своей команды.

Дополнительные проблемы англичанам создало удаление Джарелла Куансы на 54-й минуте. Подопечным Томаса Тухеля пришлось доигрывать встречу в меньшинстве.

В четвертьфинале Англия сыграет со сборной Норвегии.