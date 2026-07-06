Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с разъяснением по ситуации с приостановленной дисквалификацией форварда сборной США Фоларина Балогана.

Джанни Инфантино — президент ФИФА globallookpress.com

Напомним, что нападающий американской национальной команды получил красную карточку в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), но позднее это решение было аннулировано ФИФА со ссылкой на пункт в регламенте. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии.

«Я ознакомился с комментариями общественности по поводу решения независимого Дисциплинарного комитета ФИФА относительно дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы ещё раз подчеркнуть основополагающий принцип управления ФИФА.

Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основании действующих правил и конкретных обстоятельств дела. Их независимость имеет важное значение для доверия и целостности футбола, и это всегда должно уважаться.

Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу, с президентом Соединенных Штатов, и по этому вопросу мне звонил президент Дональд Трамп, так же как и главы государств, правительственные чиновники, представители футбольного сообщества и руководители предприятий со всего мира по самым разным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил, что ведется судебный процесс с участием независимых судебных органов ФИФА, и что дело будет рассмотрено компетентными органами в установленном порядке. Так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться.

Я читаю решения Дисциплинарного комитета ФИФА, когда они выносятся. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда нет.

Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится нам лично то или иное решение или нет — не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству права — вот что защищает целостность наших соревнований и авторитет ФИФА в любое время», — приводит слова Инфантино журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети.