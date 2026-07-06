Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн подвел итоги поединка 1/8 финала ЧМ-2026 с Бразилией (2:1). Нападающий оформил дубль.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Так обычно и бывает. Если у меня появляется один-два шанса, то это обычно заканчивается голом. Я не знаю, как мне это удаётся, но я делаю это именно так, поэтому всё дело в концентрации.

Мы просто продолжали двигаться вперед. Играть за Норвегию — это самое большое достижение в жизни, — это просто невероятно», — приводит слова Холанна официальный сайт ФИФА.

В четвертьфинале Норвегия сыграет против Англии.