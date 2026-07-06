Полузащитнику сборной Англии Джордану Хендерсону потребуется операция после повреждения, которое было получено после матча 1/8 финала чемпионата мира против Мексики (3:2). Об этом сообщает The Athletic.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

Стало известно, что Хендерсон неудачно приземлился на руку во время празднования выхода сборной Англии в четвертьфинал мундиаля. Футболист пытался перелезть через рекламный щит.

Сейчас Хендерсон находится в больнице в Мехико, он больше не сыграет на ЧМ-2026. За 5 встреч на этом мундиале Хендерсон вышел на поле только в матче 3-го тура группового этапа против Панамы (2:0).

Напомним, что сборная Англии пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против сборной Норвегии 12-го июля.