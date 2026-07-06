Норвежский нападающий Эрлинг Холанн стал автором рекорда на чемпионате мира по выигранным единоборствам.
По данным авторитетного статистического портала Opta, 25‑летний форвард выиграл все четыре борьбы на «втором этаже» в игре 1/8 финала с Бразилией (2:1), а всего у него на ЧМ‑2026 — 14 из 18 выигранных единоборств, что составляет 78 %.
Этот показатель стал лучшим для нападающих с 1966 года, когда Opta начала вести подобную статистику.
Ранее лучшим был француз Оливье Жиру, который на ЧМ‑2018 и ЧМ‑2022 показывал 67–70 %, немец Мирослав Клозе (65 %) и англичанин Питер Крауч (64 %).