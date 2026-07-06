Норвежский нападающий Эрлинг Холанн стал автором рекорда на чемпионате мира по выигранным единоборствам.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

По данным авторитетного статистического портала Opta, 25‑летний форвард выиграл все четыре борьбы на «втором этаже» в игре 1/8 финала с Бразилией (2:1), а всего у него на ЧМ‑2026 — 14 из 18 выигранных единоборств, что составляет 78 %.

Этот показатель стал лучшим для нападающих с 1966 года, когда Opta начала вести подобную статистику.

Ранее лучшим был француз Оливье Жиру, который на ЧМ‑2018 и ЧМ‑2022 показывал 67–70 %, немец Мирослав Клозе (65 %) и англичанин Питер Крауч (64 %).