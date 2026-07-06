Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, чего он ожидает от противостояния Португалии и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

«Всё может быть. Сейчас уже игры на вылет. Не факт, что португальцы сдадутся испанцам без боя. Безусловно, испанцы хороши, но это не та Испания, когда играли Хави, Иньеста, Бускетс, Торрес впереди, а сзади Пуйоль и Пике. Сложно сказать, как повернётся игра, но будет тяжёлый матч как для Испании, так и для Португалии», — сказал Гусев «Чемпионату».

Встреча состоится сегодня, 6 июля, в 22:00 (мск). Португалия в прошлом раунде переиграла Хорватию (2:1), а Испания разгромила Австрию со счётом 3:0.