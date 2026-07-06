Российский комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего сборной Испании Ламина Ямаля в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Португалии.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Когда выйдет играть Ламин Ямаль? Какой-то пока незнакомый парень под 19-м номером играет», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, что матч между сборными Португалии и Испании начался в 22:00 мск. После 65-и минут встречи национальные команды не открыли счет — 0:0.

На чемпионате мира 2026-го года Ямаль провел за сборную Испании 4 матча и забил один гол.