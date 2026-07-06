Экс‑нападающий молодёжной сборной России и «Зенита» Алексей Гасилин возмущён решением ФИФА об отмене красной карточки форварду сборной США Фоларину Балогану.

Фоларин Балоган globallookpress.com

«То, что происходит, — полнейший позор. Они надругались над всеми правилами. Представляете, что происходит? Президент страны звонит Инфантино и говорит: "Мой дружочек, малыш, нам нужен Балогун, он основной форвард". Я искренне рассчитываю, что Почеттино не выпустит его. То, что происходит, — надругательство над всеми правилами футбола, этики в футболе. Но мы обсуждаем это, и это прикольно. Футбол уже совокупность маркетинга, медиа и бизнеса», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

По мнению некоторых СМИ, Белый дом напрямую обратился в ФИФА и попросил об отмене красной карточки нападающему. В итоге игроку назначили испытательный срок в один год, удаление отменили — и он получит право сыграть с Бельгией.

Встреча 1/8 финала ЧМ США — Бельгия намечена на 7 июля в 3:00 (мск).