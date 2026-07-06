Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями после победы над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Джуд Беллингем globallookpress.com

После финального свистка хавбек опубликовал сообщение в социальных сетях, поблагодарив партнёров и болельщиков за поддержку.

«Какая невероятно важная победа на "Ацтеке"! Эта команда заслуживает огромного уважения, а наши болельщики были просто фантастическими. Думаю, завтра можно смело предупредить начальника, что на работе вас не будет», — написал Беллингем.

Команда Томаса Тухеля в напряжённой борьбе одолела мексиканцев со счётом 3:2 и завоевала путёвку в четвертьфинал мирового первенства. Сам Беллингем оформил дубль.