Апелляционный комитет ФИФА не поменял решение о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана после жалобы сборной Бельгии.

Фоларин Балоган globallookpress.com

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) получила решение Апелляционного комитета ФИФА, которое объявляет жалобу RBFA неприемлемой и подтверждает ранее принятое решение, разрешающее игроку сборной США Фоларину Балогану играть.

На сегодняшний день RBFA до сих пор не получила никаких оснований для этого решения, а также не получила информацию, которую запрашивала с начала этой процедуры, а именно копию решения и обоснование, объявляющее игрока имеющим право на участие, а также отчёт судьи. Это является нарушением правил ФИФА.

RBFA уведомила Федерацию футбола США, что оспорит право игрока на участие в матче, если он будет включён в состав команды», — приводит заявление пресс-службы Королевской бельгийской футбольной ассоциации журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети

Напомним, что нападающий американской национальной команды получил красную карточку в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), но позднее это решение было аннулировано ФИФА со ссылкой на пункт в регламенте. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии.

Встреча между этими сборными состоится 7-го июля в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.