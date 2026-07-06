Апелляционный комитет ФИФА не поменял решение о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана после жалобы сборной Бельгии.

Фоларин Балоган
Фоларин Балоган globallookpress.com

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) получила решение Апелляционного комитета ФИФА, которое объявляет жалобу RBFA неприемлемой и подтверждает ранее принятое решение, разрешающее игроку сборной США Фоларину Балогану играть.

На сегодняшний день RBFA до сих пор не получила никаких оснований для этого решения, а также не получила информацию, которую запрашивала с начала этой процедуры, а именно копию решения и обоснование, объявляющее игрока имеющим право на участие, а также отчёт судьи. Это является нарушением правил ФИФА.

RBFA уведомила Федерацию футбола США, что оспорит право игрока на участие в матче, если он будет включён в состав команды», — приводит заявление пресс-службы Королевской бельгийской футбольной ассоциации журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети

Напомним, что нападающий американской национальной команды получил красную карточку в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), но позднее это решение было аннулировано ФИФА со ссылкой на пункт в регламенте. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии.

Встреча между этими сборными состоится 7-го июля в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.