Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценил игру своей команды в центре поля.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«На мой взгляд — и я говорю это с глубочайшим уважением ко всем — у нас лучшая полузащита в мире. У нас есть по два игрока высочайшего класса на каждой позиции. У команды 2010 года тоже была выдающаяся полузащита, это правда. Футбол меняется, но я бы поставил нас почти на один уровень», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Испании пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против Португалии. Игра состоится завтра, 6 июля.