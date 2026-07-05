Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

«Честно говоря, я не думаю, что эта игра сравнима с какой-либо другой, в которой я когда-либо принимал участие. Да, я играл в матчах высокого уровня, в Лиге чемпионов, но матч чемпионата мира в Мексике со сборной этой страны — ничто не сравнится с этим, поэтому это такая важная и особенная встреча. Думаю, все просто в восторге и с нетерпением ждут этого.

Мой первый чемпионат мира был в Бразилии в 2014 году, и сейчас ожидания другие. В 2018 году мы дошли до полуфинала, и это сплотило страну. Мы стали сильнее, ведь дважды выходили в финал чемпионата Европы», — приводит слова Хендерсона официальный сайт ФИФА.

Мексика и Англия выйдут на поле 6 июля в 3:00 (мск).