Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт резко высказался о действиях футболистов Парагвая после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Франции.

Джо Харт globallookpress.com

Экс-голкипер «Манчестер Сити» заявил, что игра южноамериканской команды оставила у него крайне негативное впечатление. По мнению Харта, большое количество грубых нарушений превратило матч в настоящее испытание, а работа арбитра лишь усугубила ситуацию.

«Это был абсолютный позор. Если бы против моей команды играли подобным образом, я бы просто увёл её с поля. Не хотел бы побеждать, используя настолько грязный футбол. А судья вообще провёл матч отвратительно», — приводит слова Харта Fox Sports.

Напомним, встреча завершилась победой сборной Франции со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Килиан Мбаппе.