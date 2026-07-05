Алексей Гасилин подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Парагваем и Францией, отметив, что южноамериканская команда показала очень грязный футбол.

Алексей Гасилин globallookpress.com

Трехцветные победили со счетом 1:0, единственный гол забил Килиан Мбаппе.

«Я рад, что Парагвай вылетел. Это очень грязная команда. Матиас Галарса отвратительно вел себя на поле в этом матче. Провоцировал соперников, бил исподтишка.

Вспомните, как все хвалили сборную Кабо‑Верде после вылета с турнира! Это тоже средняя команда, как и сборная Парагвая, но она играла в открытый футбол и снискала симпатии. А Парагвай оставил отвратительный осадок. В матче с французами они даже не играли, а просто выбивали мяч вперед. Очень хорошо, что такая команда вылетела», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».