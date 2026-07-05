Бывший нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, при каких условиях готов продолжить профессиональную карьеру.

Артем Дзюба globallookpress.com

37-летний форвард отметил, что не спешит с выбором новой команды и намерен внимательно рассмотреть только действительно интересные варианты.

«Какие ещё клубы могут быть? Как будет хорошее, интересное предложение, я сяду, подумаю», — приводит слова Дзюбы РИА «Новости».

Ранее опытный нападающий не исключил, что однажды может вернуться в московский «Спартак», цвета которого защищал с 2006 по 2015 год. После завершения сезона Дзюба покинул тольяттинский «Акрон», однако подчеркнул, что завершать карьеру не собирается и рассчитывает продолжить выступления в России.

С 1 июля форвард находится в статусе свободного агента. В сезоне-2025/26 Дзюба принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счёт пять результативных передач.