Экс-футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на слухи о том, что «Зенит» интересуется форвардом московского «Динамо» Константином Тюкавиным.

Владимир Быстров globallookpress.com

«Хотелось бы посмотреть на новичков "Зенита" в деле. Пока не знаю, как они играют. Надеюсь, они будут лучше тех, кто приходил в прошлую партию. Думаю, "Зенит" может обойтись и без Тюкавина — он нужен "Динамо". Что касается Карпукаса, сомневаюсь, что он усилит команду. Конечно, игрок с российским паспортом нужен, но не за такие деньги», — сказал Быстров «Чемпионату».

«Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом РПЛ, записав в актив 68 очков.