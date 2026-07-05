Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре рассказал, чего ожидает от игры с Англией в рамках 1/8 финала ЧМ‑2026 и как поменялась она при Томасе Тухеле.

Хавьер Агирре globallookpress.com

«У них есть важные игроки как из чемпионата Англии, так и за пределами страны. Они физически сильны и играют в хороший футбол. Я помню, как их стиль игры изменился с приходом Гарета Саутгейта, и Томас Тухель продолжил эту тенденцию. Это команда, которая может играть двумя разными способами. Раньше они были быстрыми и прямолинейными, они подавляли соперника… Сегодня они по‑прежнему так играют, но, если видят, что это не работает, могут изменить свой подход. В истории мексиканского футбола было много исторических матчей. Этот будет одним из них», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.

Мексика и Англия выйдут на поле 6 июля в 3:00 (мск).