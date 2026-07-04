Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира против Парагвая из-за болей в приводящей мышце бедра, которые заставили его досрочно завершить тренировку в пятницу.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

Как пишет L’Équipe, хавбек мадридского «Реала» прошел МРТ, которое диагностировало небольшое повреждение. Футболисту требуется минимальный срок на реабилитацию, поэтому его участие в возможном четвертьфинале также находится под вопросом.

Медицинский штаб французской сборной примет окончательное решение о готовности игрока к следующей стадии непосредственно перед матчем, если команда выйдет в 1/4 финала.