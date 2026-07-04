Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финала ЧМ-2026, достигнутую в дополнительное время после гола на 111-й минуте.

Лионель Скалони globallookpress.com

«Было бы безумием проиграть в моем 100-м матче, но это футбол. Игра получилась очень тяжелой. Всегда нужно искать позитив, и эта команда никогда не сдается. Мне говорили, что мы попали в более легкую часть сетки. Теперь все понимают, что простых матчей нет. Мы знали, что будет тяжело. Мы заслужили победу, но соперник сильно осложнил нам жизнь», — сказал Скалони в интервью TyC Sports.

В 1/8 финала Аргентина сыграет с Египтом 7 июля. Начало в 21:00 по московскому времени.