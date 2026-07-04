Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча между Испанией и Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Португальцам будет очень сложно пройти испанцев. Сборная Испании наращивает темп, у них достаточно сбалансированная команда во всех линиях, может, только масштабного центрального форварда нет. Они совсем не пропускают, и всё будет не так просто для португальцев.

Криштиану? Понятно, что Роналду звезда, но сейчас такой футбол, что нужно движение, нужно бегать. Просто так ничего не выиграешь», — сказал Сенников «Матч ТВ».

В 1/16 финала португальцы одолели Хорватию со счетом 2:1, а Испания разгромила Австрию (3:0).