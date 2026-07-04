Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах подвел итог матча против Австралии (1:1, 4:2 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Это история. Перед игрой я сказал ребятам, что это самая большая сцена, на которой только можно играть. Надо наслаждаться и не позволять давлению сломить вас.

Я рад, что нам удалось выиграть, им не повезло. Я счастлив, что мы сегодня вошли в историю.

Если бы кто-то и смог это сделать, то я! Я опытнее других партнеров по сборной, и я хотел вселить в них уверенность. Я решил, что должен это сделать в последнюю минуту», — приводит слова Салаха ВВС.

Сборная Египта в 1/8 финала турнира сыграет против победителя встречи Аргентина — Кабо-Верде.