Российский тренер Рашид Рахимов высказался относительно вылета сборной Германии с ЧМ-2026.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Вылет Германии — самая большая сенсация ЧМ‑2026. Немцы любят контролировать мяч, но в переходных фазах у них было очень много свободного пространства. Парагвайцы навязали им борьбу, и немцы были вынуждены чаще атаковать издали. У них пропала уверенность, они были выведены из равновесия. По ходу турнира сборная Германии не производила впечатления уверенной команды. Если заранее определено, кто будет бить пенальти в послематчевой серии, то у футболиста должна быть еще и психологическая уверенность. Именно ее Парагвай и сумел лишить Германию. У немцев был страх вылета, а у Парагвая — уверенность, появившаяся после выхода в эту стадию турнира.

Юлиан Нагельсманн — сильный тренер. Но проблема не в тренере, а во внутренней ситуации в немецком футболе. В нашем чемпионате сейчас больше единоборств, чем там, где слишком зациклились на тактике. Это отразилось и на сборной. Футболисты должны сами адаптироваться к изменениям по ходу игры. Сейчас любую сборную можно изучить. Изменения в игре, которые предлагает тренер, должны работать, а для этого нужны футболисты соответствующего уровня. И речь не о пяти‑десяти игроках, а о двадцати. А такого количества футболистов в Германии сейчас нет», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Германии смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2026, где в 1/16 финала турнира проиграла в серии пенальти национальной команде Парагвая. После этого с поста наставника команды был уволен Юлиан Нагельсманн.