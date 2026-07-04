Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высоко оценил игру своих партнёров по национальной команде, отметив их самоотдачу и стремление добиваться результата.

Лионель Месси globallookpress.com

По словам нападающего, именно благодаря усилиям всей команды он по-прежнему имеет возможность выступать на чемпионате мира. Месси подчеркнул, что футболисты делают всё возможное, чтобы помочь ему продолжать играть на самом высоком уровне.

«Благодаря этой команде я всё ещё могу играть на чемпионате мира. Я вижу, сколько усилий прикладывают ребята, чтобы я продолжал выходить на поле. Все стараются от всего сердца, и я очень это ценю», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони в напряжённом поединке обыграла команду Кабо-Верде со счётом 3:2.