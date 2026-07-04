«У сборной Марокко нет слабых мест. Чтобы добиться победы, нам необходимо провести матч на очень высоком уровне. Наши соперники понимают, насколько важна эта встреча. Уверен, что марокканцы будут стараться показать свою лучшую игру. Ждать иного было бы странно», — приводит слова Марша Reuters.

По словам специалиста, канадскую сборную ждёт серьёзное испытание, поскольку марокканцы являются одной из самых сбалансированных команд турнира и практически не имеют слабых сторон.

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2026 против команды Марокко.

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