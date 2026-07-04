Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии уже в текущее летнее трансферное окно.

Джон Кордоба globallookpress.com

Как сообщает Correio do Povo, серьёзный интерес к 33-летнему колумбийцу проявляет «Интернасьональ», который рассчитывает усилить линию атаки перед новым сезоном. Отмечается, что сам форвард не возражает против возвращения в южноамериканский футбол.

По данным источника, рыночная стоимость Кордобы на данный момент оценивается примерно в 10 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата России колумбийский нападающий провёл за «Краснодар» 28 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами и шестью результативными передачами.