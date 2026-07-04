Капитан сборной Канады Стефен Эуштакиу подвел итоги выступления своей команды на ЧМ-2026.

Стефен Эуштакиу globallookpress.com

«Думаю, мы провели потрясающий турнир. До перерыва мы играли великолепно. Наши болельщики могут нами гордиться. Мы чувствовали, что могли бы выиграть этот матч, особенно в первом тайме. Мы владели инициативой, боролись, создавали моменты. Наши стандартные положения были безупречны, но при исполнении одного из них мы упустили свой шанс, и, конечно же, мы хотели бороться до конца, но провалились в переходных фазах игры», — цитирует Эуштакиу пресс-служба ФИФА.

«Кленовые листья» вышли из группы со второго места и дошли в плей-офф до 1/8 финала, где разгромно уступили Марокко со счетом 0:3.

Сборная Канады стала первой командой-хозяйкой турнира, вылетевшей из турнира.