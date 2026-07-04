Сборная Колумбии одержала победу над командой Ганы (1:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Колумбия — Гана globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. У сборной Колумбии получилась атака по правому флангу, оттуда Суарес выполнил прострел вдоль ворот, где на дальней штанге находился Джон Арьяс, который в касание отправил мяч в противоход Ати-Зиги.

Результат матча Колумбия Санта-Фе-Де-Богота 1:0 Гана Аккра 1:0 Джон Арьяс 14' Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Хоан Мохика, Густаво Пуэрта, Хефферсон Лерма, Джон Арьяс ( Хуан Кинтеро 73' ), Хамес Родригес, Луис Диас ( Хаминтон Кампас 90' ), Джон Кордоба ( Луис Суарес 8' ) Гана: Лоуренс Ати-Зиги, Гидеон Менса, Джером Опоку, Деррик Люккассен, Марвен Сеная ( Алиду Сейду 13' ), Кваси Сибо ( Абдул Фатаву 62' ), Калеб Йиренки ( Эрнест Нуама 79' ), Томас Парти, Джордан Айю ( Принс Квабена Аду 79' ), Энтойн Семеньо, Иньяки Уильямс ( Элиша Овусу 62' ) Жёлтые карточки: Джон Арьяс 12' — Калеб Йиренки 49', Абдул Фатаву 66', Алиду Сейду 76'

Статистика матча 8 Удары в створ 0 8 Удары мимо 3 61 Владение мячом 39 3 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 14 Фолы 10

Сборная Колумбии вышла в 1/8 финала, где 7 июля сыграет с командой Швейцарии. Сборная Ганы покидает турнир.