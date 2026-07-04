Сборная Колумбии одержала победу над командой Ганы (1:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 14-й минуте. У сборной Колумбии получилась атака по правому флангу, оттуда Суарес выполнил прострел вдоль ворот, где на дальней штанге находился Джон Арьяс, который в касание отправил мяч в противоход Ати-Зиги.
Результат матча
КолумбияСанта-Фе-Де-Богота1:0ГанаАккра
1:0 Джон Арьяс 14'
Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Хоан Мохика, Густаво Пуэрта, Хефферсон Лерма, Джон Арьяс (Хуан Кинтеро 73'), Хамес Родригес, Луис Диас (Хаминтон Кампас 90'), Джон Кордоба (Луис Суарес 8')
Гана: Лоуренс Ати-Зиги, Гидеон Менса, Джером Опоку, Деррик Люккассен, Марвен Сеная (Алиду Сейду 13'), Кваси Сибо (Абдул Фатаву 62'), Калеб Йиренки (Эрнест Нуама 79'), Томас Парти, Джордан Айю (Принс Квабена Аду 79'), Энтойн Семеньо, Иньяки Уильямс (Элиша Овусу 62')
Жёлтые карточки: Джон Арьяс 12' — Калеб Йиренки 49', Абдул Фатаву 66', Алиду Сейду 76'
Сборная Колумбии вышла в 1/8 финала, где 7 июля сыграет с командой Швейцарии. Сборная Ганы покидает турнир.