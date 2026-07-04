Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде (3:2 дв) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Аргентина — Кабо-Верде
Аргентина — Кабо-Верде globallookpress.com

Счет в матче на 29-й минуте открыли аргентинцы. Зевнула оборона Кабо-Верде длинный вертикальный заброс Лисандро Мартинеса в штрафную, где Лионель Месси технично обработал мяч и пробил в ближний верхний угол ворот.

На 59-й минуте Мендеш в неторопливой атаке Кабо-Верде с правого фланга исполнил аккуратный пас в штрафную Аргентины, а Дерой Дуарте с острого угла пробил из-под защитника — мяч залетел в дальний угол ворот.

Счет до истечения основного времени не изменился и игра перешла в экстра-таймы, где на 92-й минуте Месси от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, а Мак Аллистер головой сделал скидку на дальнюю, где Лисандро Мартинес обработал мяч и точно пробил под перекладину.

Отыграться команде Кабо-Верде удалось на 103-й минуте. Лопеш Кабрал получил мяч у угла штрафной Аргентины, убрал под правую и исполнил роскошный удар в дальнюю девятку.

А на 111-й минуте Месси выполнил очередную выверенную подачу от углового флажка во вратарскую, где Кристиан Ромеро перевисел оппонента и головой подрезал мяч под дальнюю штангу.

Результат матча

АргентинаБуэнос-АйресАргентина3:2Кабо-ВердеКабо-ВердеПрая
1:0 Лионель Месси 29' 1:1 Дерой Дуарте 59' 2:1 Лисандро Мартинес 92' 2:2 Сидни Кабрал 103'
Аргентина:  Дамиан Эмилиано Мартинес,  Науэль Молина (Гонсало Монтьель 104'),  Кристиан Ромеро,  Лисандро Мартинес,  Факундо Медина (Николас Тальяфико 86'),  Родриго Де Пауль (Леандро Паредес 84'),  Алексис Мак Аллистер,  Энцо Фернандес,  Тьяго Альмада (Николас Гонсалес 64'),  Лионель Месси,  Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес 63')
Кабо-Верде:  Жозимар Диаш Возинья,  Сидни Кабрал,  Диней Боржеш,  Роберто Лопес,  Стивен Морейра,  Дерой Дуарте (Гилсон Тавареш 100'),  Ларос Дуарте (Дайлон Ливраменту 67'),  Кевин Пина (Эйр Семедо Монтейро 100'),  Нуну Да Кошта (Гамиру Монтейру 67'),  Жовани Кабрал (Элио Варела 80'),  Райан Мендеш (Вилли Семедо 80')
Жёлтые карточки:  Гонсало Монтьель 115'  —  Кевин Пина 68'

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 7 июля сыграет с командой Египта. Сборная Кабо-Верде покидает турнир.