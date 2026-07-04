Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде (3:2 дв) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Счет в матче на 29-й минуте открыли аргентинцы. Зевнула оборона Кабо-Верде длинный вертикальный заброс Лисандро Мартинеса в штрафную, где Лионель Месси технично обработал мяч и пробил в ближний верхний угол ворот.

На 59-й минуте Мендеш в неторопливой атаке Кабо-Верде с правого фланга исполнил аккуратный пас в штрафную Аргентины, а Дерой Дуарте с острого угла пробил из-под защитника — мяч залетел в дальний угол ворот.

Счет до истечения основного времени не изменился и игра перешла в экстра-таймы, где на 92-й минуте Месси от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, а Мак Аллистер головой сделал скидку на дальнюю, где Лисандро Мартинес обработал мяч и точно пробил под перекладину.

Отыграться команде Кабо-Верде удалось на 103-й минуте. Лопеш Кабрал получил мяч у угла штрафной Аргентины, убрал под правую и исполнил роскошный удар в дальнюю девятку.

А на 111-й минуте Месси выполнил очередную выверенную подачу от углового флажка во вратарскую, где Кристиан Ромеро перевисел оппонента и головой подрезал мяч под дальнюю штангу.

Результат матча Аргентина Буэнос-Айрес 3:2 Кабо-Верде Прая 1:0 Лионель Месси 29' 1:1 Дерой Дуарте 59' 2:1 Лисандро Мартинес 92' 2:2 Сидни Кабрал 103' Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина ( Гонсало Монтьель 104' ), Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Факундо Медина ( Николас Тальяфико 86' ), Родриго Де Пауль ( Леандро Паредес 84' ), Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Тьяго Альмада ( Николас Гонсалес 64' ), Лионель Месси, Лаутаро Мартинес ( Хулиан Альварес 63' ) Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Сидни Кабрал, Диней Боржеш, Роберто Лопес, Стивен Морейра, Дерой Дуарте ( Гилсон Тавареш 100' ), Ларос Дуарте ( Дайлон Ливраменту 67' ), Кевин Пина ( Эйр Семедо Монтейро 100' ), Нуну Да Кошта ( Гамиру Монтейру 67' ), Жовани Кабрал ( Элио Варела 80' ), Райан Мендеш ( Вилли Семедо 80' ) Жёлтые карточки: Гонсало Монтьель 115' — Кевин Пина 68'

Статистика матча 10 Удары в створ 5 5 Удары мимо 5 64 Владение мячом 36 8 Угловые удары 8 3 Офсайды 2 13 Фолы 12

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 7 июля сыграет с командой Египта. Сборная Кабо-Верде покидает турнир.