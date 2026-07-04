Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде (3:2 дв) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче на 29-й минуте открыли аргентинцы. Зевнула оборона Кабо-Верде длинный вертикальный заброс Лисандро Мартинеса в штрафную, где Лионель Месси технично обработал мяч и пробил в ближний верхний угол ворот.
На 59-й минуте Мендеш в неторопливой атаке Кабо-Верде с правого фланга исполнил аккуратный пас в штрафную Аргентины, а Дерой Дуарте с острого угла пробил из-под защитника — мяч залетел в дальний угол ворот.
Счет до истечения основного времени не изменился и игра перешла в экстра-таймы, где на 92-й минуте Месси от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, а Мак Аллистер головой сделал скидку на дальнюю, где Лисандро Мартинес обработал мяч и точно пробил под перекладину.
Отыграться команде Кабо-Верде удалось на 103-й минуте. Лопеш Кабрал получил мяч у угла штрафной Аргентины, убрал под правую и исполнил роскошный удар в дальнюю девятку.
А на 111-й минуте Месси выполнил очередную выверенную подачу от углового флажка во вратарскую, где Кристиан Ромеро перевисел оппонента и головой подрезал мяч под дальнюю штангу.
Результат матча
Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 7 июля сыграет с командой Египта. Сборная Кабо-Верде покидает турнир.