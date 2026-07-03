Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу своей команды над Алжиром (2:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Мурат Якин globallookpress.com

Швейцарский специалист признался, что не во всём остался доволен действиями своих подопечных, однако подчеркнул, что главное — достигнутый результат и выход в следующий раунд турнира.

«Я не полностью удовлетворён нашей игрой, но доволен результатом. По ходу встречи мы заметно прибавили в плане организации игры.

Мы много прессинговали. В итоге всё сложилось весьма удачно», — приводит слова Якина Globo.

Следующим соперником швейцарцев на мундиале станет победитель пары Колумбия — Гана.