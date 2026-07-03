Сборная Испании одержала победу над командой Австрии (3:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Кукурелья отлично подключился слева под передачу Родри, никто его не встретил, и защитник зряче прострелил в центр на Оярсабаля. Микель из-под Алабы точно пробил в касанием низом! Шлагер среагировать не успел.
На 66-й минуте Кукурелья слева протолкнул его на Баэну, который рванул от соперника в лицевую, откуда мягко навесил в центр! Педро Порро набежал и с подступов к вратарской головой вогнал мяч в сетку.
На 89-й минуте Провалился центр обороны у австрийцев, бросили играть футболисты Рангника! Кукурелья с левого фланга великолепно вырезал мяч в центр на Оярсабаля, который один на один выскочил и в касание аккуратно покатил мяч мимо Шлагера в створ.
Результат матча
Сборная Испании вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с победителем матча Хорватия — Португалия. Сборная Австрии покидает турнир.