Сборная Испании одержала победу над командой Австрии (3:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Испания — Австрия
Испания — Австрия globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Кукурелья отлично подключился слева под передачу Родри, никто его не встретил, и защитник зряче прострелил в центр на Оярсабаля. Микель из-под Алабы точно пробил в касанием низом! Шлагер среагировать не успел.

На 66-й минуте Кукурелья слева протолкнул его на Баэну, который рванул от соперника в лицевую, откуда мягко навесил в центр! Педро Порро набежал и с подступов к вратарской головой вогнал мяч в сетку.

На 89-й минуте Провалился центр обороны у австрийцев, бросили играть футболисты Рангника! Кукурелья с левого фланга великолепно вырезал мяч в центр на Оярсабаля, который один на один выскочил и в касание аккуратно покатил мяч мимо Шлагера в створ.

Результат матча

ИспанияМадридИспания3:0АвстрияАвстрияВена
1:0 Микель Оярсабаль 36' 2:0 Педро Порро 66' 3:0 Микель Оярсабаль 89'
Испания:  Унай Симон,  Пау Кубарси,  Эмерик Лапорт (Марк Пубиль 90'),  Марк Кукурелья,  Педро Порро,  Родриго Эрнандес,  Даниэль Ольмо (Микель Мерино 71'),  Алекс Баэна (Ферран Торрес 71'),  Микель Оярсабаль,  Педри (Фабиан Руис 90'),  Ламин Ямаль (Гави 85')
Австрия:  Александр Шлагер,  Давид Алаба,  Кевин Дансо,  Стефан Пош (Александер Прасс 85'),  Пауль Ваннер,  Романо Шмид (Sasa Kalajdzic 60'),  Ксавер Шлагер (Карни Чуквуэмека 45'),  Николас Зайвальд (Флориан Гриллич 45'),  Конрад Лаймер,  Михаэль Грегорич (Марко Арнаутович 60'),  Марсель Забитцер
Жёлтая карточка:  Стефан Пош 83' (Австрия)

Сборная Испании вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с победителем матча Хорватия — Португалия. Сборная Австрии покидает турнир.