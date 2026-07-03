Сборная Испании одержала победу над командой Австрии (3:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Испания — Австрия globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Кукурелья отлично подключился слева под передачу Родри, никто его не встретил, и защитник зряче прострелил в центр на Оярсабаля. Микель из-под Алабы точно пробил в касанием низом! Шлагер среагировать не успел.

На 66-й минуте Кукурелья слева протолкнул его на Баэну, который рванул от соперника в лицевую, откуда мягко навесил в центр! Педро Порро набежал и с подступов к вратарской головой вогнал мяч в сетку.

На 89-й минуте Провалился центр обороны у австрийцев, бросили играть футболисты Рангника! Кукурелья с левого фланга великолепно вырезал мяч в центр на Оярсабаля, который один на один выскочил и в касание аккуратно покатил мяч мимо Шлагера в створ.

Результат матча Испания Мадрид 3:0 Австрия Вена 1:0 Микель Оярсабаль 36' 2:0 Педро Порро 66' 3:0 Микель Оярсабаль 89' Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт ( Марк Пубиль 90' ), Марк Кукурелья, Педро Порро, Родриго Эрнандес, Даниэль Ольмо ( Микель Мерино 71' ), Алекс Баэна ( Ферран Торрес 71' ), Микель Оярсабаль, Педри ( Фабиан Руис 90' ), Ламин Ямаль ( Гави 85' ) Австрия: Александр Шлагер, Давид Алаба, Кевин Дансо, Стефан Пош ( Александер Прасс 85' ), Пауль Ваннер, Романо Шмид ( Sasa Kalajdzic 60' ), Ксавер Шлагер ( Карни Чуквуэмека 45' ), Николас Зайвальд ( Флориан Гриллич 45' ), Конрад Лаймер, Михаэль Грегорич ( Марко Арнаутович 60' ), Марсель Забитцер Жёлтая карточка: Стефан Пош 83' (Австрия)

Статистика матча 10 Удары в створ 0 6 Удары мимо 4 65 Владение мячом 35 9 Угловые удары 0 2 Офсайды 5 8 Фолы 15

Сборная Испании вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с победителем матча Хорватия — Португалия. Сборная Австрии покидает турнир.