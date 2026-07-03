Экс-футболист сборной России Александр Самедов высказался о победе Испании над Австрией со счетом 3:0 в 1/16 финала ЧМ-2026.

Александр Самедов globallookpress.com

В 1/8 финала мундиаля испанцы сразятся против Португалии. По мнению Самедова, подопечные Луиса де ла Фуэнте должны выиграть встречу.

«Ямаль заслуженно был признан лучшим игроком в матче против Австрии, просто топовую игру выдал. Ламин растерзал левого защитника Лаймера. Испанцы очень хорошо разгоняются, скрытые фавориты для меня.

Думаю, в 1/8 многие будут ставить на Португалию, но для меня Испания — фаворит, они с каждым матчем выглядят всё сильнее», — сказал Самедов «Советскому спорту».

Испанцы в 1/16 финала разгромили Австрию 3:0, а португальцы одолели хорватов со счетом 2:1.