Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался о победе над Хорватией со счетом 2:1 в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Форвард забил решающий гол в компенсированное время.

«Сложный матч. Мы уступали в счете, но одержали отчаянную и волевую победу.

Самое главное, что мы прошли дальше и показали силу нашей команды. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре.

Свой гол я забил на инстинктах. Знаю, что обычно я проявляю себя как раз в такие моменты. Обычно я забиваю и решаю исход матчей. И снова показал — я здесь, чтобы помочь.

Если у меня нет энергии, то я не могу помочь команде. В этот раз мне это удалось, и это того стоило», — заявил Рамуш A Bola.