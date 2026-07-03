Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Португалия — Хорватия
Португалия — Хорватия globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 53-й минуте. Станишич с правого фланга исполнил мягкую подачу в штрафную, Матанович даже в высоком прыжке не сумел нанести удар головой, но за спиной оказался Перишич, и тот от угла вратарской сильно пробил точно в цель.

На 68-й минуте в ворота хорватов был назначен пенальти — Влашич придержал соперника в штрафной. Вейга тянулся к мячу, но в итоге не без помощи оппонента упал на газон. Криштиану Роналду с 11-метровой отметки пробил по центру, а Ливакович завалился в угол ворот.

А в компенсированное время Леау в позиционной португальской атаке выполнил подачу с левого фланга, а Гонсалу Рамуш выпрыгнул между двух защитников и головой подрезал мяч в угол ворот.

На 12-й добавленной минуте хорваты сумели поразить ворота Португалии, но после пересмотра видеоповтора гол был отменен из-за игры рукой.

Результат матча

ПортугалияЛиссабонПортугалия2:1ХорватияХорватияЗагреб
0:1 Иван Перишич 53' 1:1 Криштиану Роналду 68' пен. 2:1 Гонсалу Рамуш 90+4'
Португалия:  Диогу Кошта,  Жоау Канселу (Нелсон Семеду 63'),  Рубен Диаш,  Нуну Мендеш,  Ренато Вейга,  Жоау Невеш,  Витор Феррейра (Бернарду Силва 62'),  Бруну Фернандеш (Гонсалу Рамуш 63'),  Педру Нету (Шику Консейсау 63'),  Рафаэл Леау,  Криштиану Роналду (Рубен Невеш 81')
Хорватия:  Доминик Ливакович,  Марин Понграчич,  Йосип Шутало,  Йосип Штанишич,  Мартин Батурина (Марио Пашалич 68'),  Никола Влашич (Йошко Гвардиол 90'),  Матео Ковачич (Андрей Крамарич 90'),  Лука Модрич,  Иван Перишич,  Анте Будимир (Игор Матанович 45'),  Petar Sucic
Жёлтые карточки:  Рубен Диаш 17'  —  Лука Модрич 59',  Иван Перишич 90+8'

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с командой Испании. Хорваты покидают турнир.