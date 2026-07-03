Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Португалия — Хорватия globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 53-й минуте. Станишич с правого фланга исполнил мягкую подачу в штрафную, Матанович даже в высоком прыжке не сумел нанести удар головой, но за спиной оказался Перишич, и тот от угла вратарской сильно пробил точно в цель.

На 68-й минуте в ворота хорватов был назначен пенальти — Влашич придержал соперника в штрафной. Вейга тянулся к мячу, но в итоге не без помощи оппонента упал на газон. Криштиану Роналду с 11-метровой отметки пробил по центру, а Ливакович завалился в угол ворот.

А в компенсированное время Леау в позиционной португальской атаке выполнил подачу с левого фланга, а Гонсалу Рамуш выпрыгнул между двух защитников и головой подрезал мяч в угол ворот.

На 12-й добавленной минуте хорваты сумели поразить ворота Португалии, но после пересмотра видеоповтора гол был отменен из-за игры рукой.

Результат матча Португалия Лиссабон 2:1 Хорватия Загреб 0:1 Иван Перишич 53' 1:1 Криштиану Роналду 68' пен. 2:1 Гонсалу Рамуш 90+4' Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу ( Нелсон Семеду 63' ), Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Ренато Вейга, Жоау Невеш, Витор Феррейра ( Бернарду Силва 62' ), Бруну Фернандеш ( Гонсалу Рамуш 63' ), Педру Нету ( Шику Консейсау 63' ), Рафаэл Леау, Криштиану Роналду ( Рубен Невеш 81' ) Хорватия: Доминик Ливакович, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йосип Штанишич, Мартин Батурина ( Марио Пашалич 68' ), Никола Влашич ( Йошко Гвардиол 90' ), Матео Ковачич ( Андрей Крамарич 90' ), Лука Модрич, Иван Перишич, Анте Будимир ( Игор Матанович 45' ), Petar Sucic Жёлтые карточки: Рубен Диаш 17' — Лука Модрич 59', Иван Перишич 90+8'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 8 Удары мимо 5 61 Владение мячом 39 9 Угловые удары 5 1 Офсайды 4 6 Фолы 12

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с командой Испании. Хорваты покидают турнир.