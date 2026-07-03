Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 53-й минуте. Станишич с правого фланга исполнил мягкую подачу в штрафную, Матанович даже в высоком прыжке не сумел нанести удар головой, но за спиной оказался Перишич, и тот от угла вратарской сильно пробил точно в цель.
На 68-й минуте в ворота хорватов был назначен пенальти — Влашич придержал соперника в штрафной. Вейга тянулся к мячу, но в итоге не без помощи оппонента упал на газон. Криштиану Роналду с 11-метровой отметки пробил по центру, а Ливакович завалился в угол ворот.
А в компенсированное время Леау в позиционной португальской атаке выполнил подачу с левого фланга, а Гонсалу Рамуш выпрыгнул между двух защитников и головой подрезал мяч в угол ворот.
На 12-й добавленной минуте хорваты сумели поразить ворота Португалии, но после пересмотра видеоповтора гол был отменен из-за игры рукой.
Результат матча
Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с командой Испании. Хорваты покидают турнир.