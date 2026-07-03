Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче Аргентины и Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Один гол Месси точно должен забить в ворота Кабо‑Верде. Посмотрите, как все мучаются с африканскими командами, но их подводит одно и то же — дисциплина и концентрация. То варежку разинут, то мяч не туда выбьют, то пенальти в свои ворота привезут, а может, и вратарь ошибется. Но у Аргентины есть Месси — гений, который в любой момент может воткнуть мяч в ворота, и на этом все закончится.

Вот объясните мне, как Сенегал мог проиграть Бельгии в концовке, ведя со счетом 2:0? Любая европейская команда ни разу в жизни так бы не проиграла. Причем сенегальцы вели не только в счете, но и по игре», — цитирует Мостового « Матч ТВ ».

Матч Аргентина — Кабо-Верде состоится этой ночью, 4 июля. Старт игры запланирован на 01:00 мск.