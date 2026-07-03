Нападающий сборной Алжира Рияд Марез объявил о завершении международной карьеры после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года.

Рияд Марез globallookpress.com

Алжирская сборная уступила Швейцарии со счётом 0:2 в матче 1/16 финала, завершив выступление на турнире. После финального свистка 35-летний форвард сообщил, что больше не будет выступать за национальную команду.

Марез защищал цвета сборной Алжира более 12 лет. Дебют за национальную команду состоялся в мае 2014 года. За время выступлений в составе сборной нападающий принял участие в 119 матчах, забил 40 голов и отдал 45 результативных передач.

Для Мареза встреча со Швейцарией стала последней в футболке национальной команды. Алжир завершил борьбу на чемпионате мира, тогда как швейцарцы благодаря победе вышли в 1/8 финала, где сыграют с победителем противостояния Колумбия — Гана.