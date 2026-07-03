Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан рассказал о серьёзной подготовке своей команды к игре 1/16 финала против сборной Австралии на чемпионате мира 2026 года.

Хусам Хасан globallookpress.com

«Австралия — очень разносторонняя команда. Они не только играют длинными передачами — у них также много индивидуальных качеств. Египет — не маленькая футбольная нация. Мы семь раз выигрывали Кубок африканских наций, в этом составе много талантливых игроков. Нам нужно играть сбалансированно.

Игра на стандартных положениях и борьба на втором этаже будут иметь решающее значение с командой, которая сильно на них полагается. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Мы хорошо подготовлены ко всему, что покажет Австралия», — цитирует наставника «фараонов» официальный сайт ФИФА.

Встреча состоится сегодня, 3 июля, в 21:00 (мск) в американском Арлингтоне.