Волгоградский «Ротор» объявил о переходе трёх футболистов на своём сайте.

Абу-Саид Эльдарушев ФК «Ротор»

Полузащитник Павел Горелов подписал контракт на три года. Ранее 23‑летний футболист играл за «Оренбург», в составе которого провёл 15 матчей и не отметился результативными действиями. Также он известен по игре за «Черноморец» и «КАМАЗ».

Также был выкуплен трансфер форварда «Балтики» Абу‑Саида Эльдарушева и арендован крайний полузащитник Ацамаз Ревазов у «Оренбурга».

24‑летний Эльдарушев отыграл в Волгограде вторую часть прошлого сезона и в 15 матчах забил 4 гола, а также отметился двумя ассистами.

21‑летний Ревазов играл весной за «КАМАЗ» на правах аренды, где 11 раз выходил на поле и не совершил результативных действий.