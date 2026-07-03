Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об отмененном голе сборной Хорватии в матче ЧМ-2026 против Португалии (1:2).

Андрей Аршавин globallookpress.com

Если касание было, значит, по правилам был офсайд. После этого мяч попадает в защитника, поэтому трудно предугадать, сильно изменилось направление или нет. Но по правилам все четко.

Это очень сложный эпизод, но судья поступил верно. Ушло много времени на то, чтобы это все осознать, но и по‑другому никак. Тем более 13‑ая компенсированная ко второму тайму минута, потому ценность этого решения огромна. Судью не в чем винить«, — цитирует Аршавина » Матч ТВ «.

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с командой Испании. Хорваты покидают турнир.