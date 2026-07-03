Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал поражение своей команды от Испании в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Марко Арнаутович globallookpress.com

Австрийцы уступили со счётом 0:3 и завершили выступление на турнире. После игры опытный форвард признал, что соперник заслуженно добился победы.

«Соперник был сильнее и одержал заслуженную победу. Я уважаю сборную Испании, которая является одним из фаворитов этого чемпионата мира.

Думаю, что не стоит слишком расстраиваться. С этим результатом просто нужно смириться», — приводит слова Арнаутовича пресс-служба ФИФА.