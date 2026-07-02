Полузащитник сборной Португалии Витинья поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии.

«Завтра нам нужно сыграть лучше, и мы знаем, как этого добиться. Наш последний матч с Колумбией (0:0) прошёл не так, как мы хотели. Мы не можем позволить себе больше ошибаться. Мы должны показать, что заслуживаем выхода в следующий раунд. Я прекрасно понимаю критику и вопросы по поводу нашей игры в последнее время и благодарен болельщикам за поддержку. Очень приятно видеть здесь такое большое португальское сообщество, оно придаёт нам дополнительную мотивацию», — приводит слова Витиньи официальный сайт ФИФА.

Матч между сборными Португалии и Хорватии состоится 3-го июля в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.