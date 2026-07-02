Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что нападающий Фоларин Балоган не заслуживал удаления в игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала ЧМ‑2026.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«На мой взгляд, это не красная карточка. Там не было намерения наступить на ногу соперника. Если есть намерение нанести вред оппоненту — согласен, это я понимаю.

Но в данном случае это было обычное единоборство, в котором футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?» — заявил Маурисио Почеттино.

На 64‑й минуте Балоган, который открыл счёт в матче на 45‑й минуте, получил прямую красную карточку после ВАР из‑за наступления на голеностоп защитника соперников Тарика Мухаремовича.

Таким образом, нападающий не сыграет с Бельгией в 1/8 финала. Эта игра состоится 7 июля в 3:00 (мск).