Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии.

Жоау Феликс globallookpress.com

«Ребята спокойны. Ничья в двух матчах не означает, что мы потеряли уверенность в себе или что люди должны начать в нас сомневаться. Людям просто нужно сохранять спокойствие, как и нам самим. Команда спокойна и готова к матчу с Хорватией. Мы абсолютно уверены, что победим, и сделаем всё, чтобы пройти в следующий раунд. Мы привыкли смотреть, как они играют, встречались с ними бесчисленное количество раз, поэтому хорошо знаем их сильные и слабые стороны. Теперь нам нужно проанализировать их и извлечь из этого максимальную пользу», — приводит слова Феликса официальный сайт ФИФА.

Матч между сборными Португалии и Хорватии состоится 3-го июля в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.