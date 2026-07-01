Обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа выразил мнение, что Ламина Ямаля на данном этапе преждевременно сопоставлять с Килианом Мбаппе.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Он феномен. Он действительно очень хороший игрок и очень хороший бомбардир. Ламин Ямаль — молодой парень, и его не стоит сравнивать с Килианом Мбаппе. Мбаппе — феномен, а Ямаль только растет. Я надеюсь, что Ламин Ямаль продолжит прогрессировать в своей карьере, но его нельзя сравнивать с Мбаппе. Все знают, что Мбаппе намного лучше», — сказал Веа в эфире El Chiringuito.

Французский форвард отметился двумя забитыми мячами в ворота сборной Швеции в поединке 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, который завершился победой его команды со счетом 3:0. В общей сложности на текущем мировом первенстве нападающий записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи.