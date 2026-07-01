Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу национальной команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго (2:1).

Томас Тухель — главный тренер сборной Англии globallookpress.com

«Мы не теряли веры. Старт получился максимально неудачным.

Первый удар — и сразу гол в наши ворота. Дальше стало ещё сложнее. После первого перерыва на "водопой" мы перехватили инициативу. Думаю, нам должны были назначить пенальти. Вышедшие на замену игроки приложили максимум усилий — и мы добились победы. Победа заслуженная, но нам пришлось немало потрудиться.

Нужно сохранять такой настрой: если становится тяжело — да, тяжело, но нельзя терять терпение и веру. Вратарь (Лионель Мпаси-Нзо) творил чудеса — его сейвы были невероятными», — приводит слова Тухеля BBC.

По итогам этого противостояния сборная Англии пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет против Мексики 6-го июля.