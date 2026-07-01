Как утверждает голландское издание Nos Sport, новым главным тренером сборной Нидерландов станет Арне Слот.

Арне Слот globallookpress.com

После вылета в 1/16 финала ЧМ‑2026 от Марокко (1:1, пенальти 2:3) в отставку подал наставник «оранжевых» Рональд Куман.

63‑летний специалист работал со сборной Нидерландов с 2023 года, а также в период с 2018 по 2020 год.

47‑летний Слот известен по успешной работе в «Ливерпуле» и «Фейенорде»: он приводил эти команды к чемпионским титулам в Англии и Голландии. В конце мая 2026 года он был уволен из «Ливерпуля».